È mancato il numero legale, oggi, in commissione Autonomia. Il tema sul tavolo è la discussione sul disegno di legge della Giunta che ripristina i Consigli di amministrazione negli enti della Regione al posto degli amministratori unici. Intanto, il Movimento Cinquestelle ha ribadito il suo no categorico al provvedimento.

“Un passo indietro – scrive in una nota il gruppo consiliare – dopo che il 6 maggio 2012 i sardi decisero la fine dei Cda che fino ad allora avevano governato enti e controllate della Regione”. Ora, “questa maggioranza, dimenticandosi di aver sostenuto il referendum del 2012, propone il ritorno a un passato di nomine e spartizioni, di seggiole e poltrone che pare non bastino mai”. Ma – assicurano Desirè Manca, Alessandro Solinas, Roberto Li Gioi e Michele Ciusa – “noi del M5s di certo non staremo a guardare e faremo strenua opposizione”.

La seduta del parlamentino è stata rinviata a giovedì 23.