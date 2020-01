Wizzair collegherà Alghero con Vienna. La più grande compagnia low cost collegherà l’aeroporto “Riviera del corallo” con la capitale europea rafforzando così la presenza della compagnia aerea in Sardegna.

La partenza della nuova tratta per Vienna è prevista per il 2 giugno, operativo sino al 24 ottobre.

Per Sogeaal, la società che gestisce lo scalo internazionale di Alghero, se da un lato il nuovo collegamento consentirà di intensificare i flussi in entrata durante la stagione turistica, dall’altro rappresenta per i cittadini sardi “una fantastica opportunità per scoprire Vienna, gli scenari delle rive del Danubio, i palazzi imperiali, gli edifici storici e contemporanei, le opere di Egon Schiele, Gustav Klimt e l’enorme patrimonio artistico austriaco”.