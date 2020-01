Una ragazza di 35 anni è finita nelle mani di un truffatore del web. La giovane aveva messo un annuncio online per dare in affitto un appartamento a Quartu e solo una persona si era mostrata interessata all’affare, un truffatore, che le ha prontamente scritto: “Sono interessato. Posso pagare immediatamente l’anticipo e il mese d’affitto, se lei si reca subito a uno sportello bancomat, le invio il codice per incassare il denaro”.

La 35enne si è quindi ingenuamente recata presso sportello automatico e per sette volte ha digitato i codici che l’uomo le forniva, ma inutilmente dato che non poteva prelevare niente. La ragazza ha comunicato l’impossibilità di ritirare i soldi al truffatore, che però ha chiuso la comunicazione.

Poco dopo l’amara scoperta: durante quelle operazioni le erano stati prelevati quasi duemila euro. La 35enne ha subito presentato una denuncia ai carabinieri della Compagnia di Quartu che hanno avviato le indagini per rintracciare il ‘ladro virtuale’.