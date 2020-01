Incidente stradale in tarda mattinata in via Pessina, a Cagliari.

Una Nissan Pixo, guidata da una cagliaritana di 50 anni, per cause in fase di accertamento si è scontrata con una moto Honda, condotta da un cagliaritano di 50 anni.

I due conducenti sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e trasportati rispettivamente all’ospedale Santissima Trinità con assegnato codice verde e all’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.