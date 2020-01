Una curiosa vicenda legale ha visto come protagonisti un uomo, cittadino della Verbania e una tartaruga, di provenienza sarda. L’uomo, come racconta la Prealpina, tornando dalla Sardegna, aveva portato con sè il rettile, ma quando poi ha dovuto denunciarne, il possesso ha sbagliato l’indicazione della specie e questo errore gli è valso un’indagine da parte dei Carabinieri.

La vicenda si è conclusa con un lieto fine per il viaggiatore con la passione per le tartarughe, il tribunale ha infatti riconosciuto la sua buona fede archiviando il fascicolo e ora il rettile, che era stato messo sotto sequestro e affidato alla custodia della moglie, doveva essere “dissequestrato”, ma al momento pare non sia ancora possibile procedere: la tartaruga infatti dorme pacificamente il suo sonno invernale sotto terra; d’altronde si sa, i tempi della giustizia sono lunghi, a volte anche troppo e si rischia di cadere in letargo!