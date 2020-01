Due dottoresse dell’ospedale “Segni” di Ozieri (Sassari) sono state rinviate a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare Carmela Rita Serra per la morte di un bimbo di 17 mesi. Rimane aperto il caso del bambino di 17 mesi che morì di polmonite nel febbraio 2018 dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso al quale si erano rivolti i genitori. Le due dottoresse dell’ospedale “Segni” di Ozieri (Sassari) infatti, sono state rinviate a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare.

Il sostituto procuratore che dirige l’inchiesta ritiene che i due medici non approfondirono i sintomi presentati dal bimbo (febbre alta e tosse) e non raccolsero come dovevano i dati anamnestici. I due medici compariranno davanti al giudice tra circa due mesi.