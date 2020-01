Ennesimo atto di intimidazione in Sardegna, ma questa volta la vittima non è stata un’operatore delle Forze dell’ordine o un politico, bensì il titolare di una palestra sita nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari che ,secondo le prime indiscrezioni, pare ne avesse già ricevute anche in passato.

Alcuni ignoti hanno lanciato una bomba carta sotto la sua macchina, una Fiat 600, questa mattina, mentre era parcheggiata di fronte alla sede della sua attività, causando il danneggiamento della parte posteriore dell’auto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Squadra volante e gli specialisti della scientifica, che si sono occupati dei rilievi e hanno avviato le indagini.