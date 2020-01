Incidente stradale questo pomeriggio in viale Ciusa.

Una VW Fox condotta da un 48enne, nel percorrere il viale Ciusa in direzione via Bacaredda, arrivato in prossimità dell’incontro con via dei Giudicati, per cause in fase di accertamento, ha urtato un pedone cagliaritano di 63 anni.

Quest’ultimo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato presso il PS del presidio ospedaliero SS Trinità con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.