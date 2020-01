Un grave incidente stradale è avvenuto intorno a mezzogiorno a San Giovanni Suergiu, sulla statale 126 e che ha visto coinvolte due autovetture. Per cause ancora in fase di accertamento, due macchine si sono scontrate all’incrocio per San Giovanni Suergiu.

Uno dei conducenti, rimasto ferito, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Carbonia e affidato ai soccorsi inviati dal servizio di emergenza del 118. Successivamente è stato trasportato in ospedale. Gli operatori della squadra dei vigili del fuoco, una volta giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto e della sede stradale. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.