Ha finto di essere donna per attirare nella sua trappola un giovane algherese. Tutto questo è successo sul popolare sito d’incontri Badoo. La vicenda è andata più o meno in questo modo: un uomo di origine albanese prima ha adescato il giovane di Alghero, poi l’ha convinto di doversi sottoporre a un urgente intervento medico, infine l’ha minacciato con il “revenge porn”, ossia col ricatto di diffondere sul web immagini o video realizzati in situazioni intime.

Grazie a questo modus operandi, l’uomo è riuscito ad ottenere una cifra da capogiro: ben 10 mila euro. I carabinieri della stazione di Alghero hanno denunciato in stato di libertà un cittadino di nazionalità albanese che risiede in provincia di Latina, accusato quindi di truffa ed estorsione.