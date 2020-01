Stava azionando un muletto vicino al tendone ed è rimasto schiacciato: vittima un 57enne, dipendente del circo Paolo Orfei allestito a Sestu.

L’uomo, nel pomeriggio di oggi, è stato subito soccorso dai compagni di lavoro, che hanno poi dato l’allarme. Sul posto l’elisoccorso del 118, che ha trasportato il ferito all’ospedale Brotzu di Cagliari. Si trova in codice rosso ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sulla dinamica esatta dell’incidente e su eventuali responsabilità stanno indagando i carabinieri della stazione di Sestu e i funzionari dello Spresal.