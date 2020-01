Tempesta Gloria fa strage in Spagna: sette persone sono morte per il maltempo

E’ salito a 7 morti e quattro dispersi il bilancio del passaggio della tempesta Gloria sulla Spagna, mentre la perturbazione si è spostata verso i Pirenei francesi.

Nel sud della Francia è allarme rosso per possibili inondazioni. Due fiumi sono già esondati e 1.500 persone sono state evacuate. L’ultima vittima in Spagna è stata un uomo caduto in mare nel porto di Palamos, nel nord-est della Catalogna. La tempesta porta con sè piogge torrenziali, neve, vento a 100 chilometri l’ora e onde alte fino a 10 metri. Nelle ultime ore Météo-France ha confermato una “allerta rossa” a nord di Perpignan e a sud di Carcassonne.

Circa 1.500 residenti sono stati evacuati nei Pirenei orientali e alcune decine nell’Aude dopo lo straripamento di due fiumi. “Le piogge – prevede il meteo francese – , che oscillano di intensità, dureranno fino a giovedì a mezzogiorno, interessando principalmente la parte orientale dei due dipartimenti, compresa la costa. E le scuole delle zone interessate resteranno chiuse.