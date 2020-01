‘Nostos’, il nuovo album di Andrea Cubeddu

‘Nostos’, questo il titolo del nuovo album di Andrea Cubeddu, che si preannuncia come un ritorno alle origini.

Le sue canzoni nascono dalla necessità di raccontarsi in italiano, di esprimersi e dialogare in maniera limpida e spontanea, senza filtri e maschere addosso.

La sua musica è frutto di varie contaminazioni e numerosi sono gli echi dei canti popolari dei paesi bagnati dal Mediterraneo.

I suoi testi raccontano le passioni umane, ne celebrano la forza creatrice quanto distruttrice, fornendo uno spaccato delle lotte che quotidianamente imperversano dentro di noi e ci portano a fare delle scelte che, inevitabilmente, definiscono la nostra vita.

Ecco le date del tour italiano:

30/01 Bar Bah, Milano

31/01 Bottiglieria Bligny, Milano

01/02 Lab Libri al Banco, Vimercate (MI)

06/02 Arteficio, Torino

07/02 Espresso Italia, Pinerolo (TO)

09/02 Circolo Hochiminh, Pistoia

14/02 Museo Nivola, Orani (NU)

15/02 Agriturismo ‘Su Connottu’, Sorgono (NU)

21/02 Le Officine, Cagliari

22/02 Abetone, Sassari

28/02 Zenoteca, Perugia

29/02 Factory Zero Zero, Senigallia (AN)

01/03 Osteriachebici con ‘Viadelcanto’, Pesaro (PU