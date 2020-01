Ancora non è ufficiale ma da quanto si evince dalle dichiarazioni della Juventus, Marko Pjaca, croato classe 1995, verrà ceduto per 18 mesi al Cagliari con diritto di riscatto. Un rinforzo per dare più rotazioni al reparto avanzato (Pjaca infattii può essere utilizzato da centrocampista offensivo, da esterno o da seconda punta).

Pjaca potrebbe arrivare a Cagliari tra il 23 o il 24 gennaio per le visite mediche. E questo farebbe presagire un suo arruolamento per la trasferta di domenica con l’Inter.