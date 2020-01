Divenuto celebre a Colorado Cafè per i suoi personaggi di “BAZ il lettore multimediale” ed il cantante autoriferito “Gianni Cyano“, attuale conduttore del programma culto “Tutti pazzi per RDS” con Rossella Brescia e Ciccio Valenti, l’artista sardo si cimenta in uno spettacolo dove “si toglie la maschera” e interpreta se stesso dall’inizio alla fine dello show.

E’ un tour che ha già visto esibirsi Marco Bazzoni sui palchi di Roma, Torino, Genova, Taormina, Brindisi, Milano, Cagliari, Sassari, Nuoro, Verona e molti altri, riscuotendo ad ogni tappa consensi di pubblico e critica. Il tour nazionale si conclude ufficialmente nel Centro Italia, con gli appuntamenti al Teatro Dehon di Bologna del 4 febbraio e al Teatro Puccini di Firenze il 6 febbraio.

Per la prima volta Baz durante lo spettacolo ‘accenna’ solo a gag dei suoi personaggi storici (con gustosi, ma brevi riferimenti al primo indimenticabile Baz lettore cd e Gianni Cyano): ma “La verità rende single” è lo show di Marco Bazzoni in persona.

Un processo di evoluzione artistica fisiologico, generato da anni di contatto con il pubblico in centinaia di spettacoli, rafforzato dagli studi sulla stand-up comedy compiuti negli Stati Uniti a Los Angeles, dove si è esibito in diversi comedy club fino ad arrivare all’esordio nel tempio mondiale della comicità, l’Hollywood Comedy Store, di cui racconta: “Nel tradurre dall’italiano all’inglese a volte americanizziamo parole italiane e questo li fa molto ridere“.

Video show a Hollywood: https://youtu.be/gSzLiplMZ2c

“La verità rende single” di e con Marco BAZ Bazzoni, collaborazione ai testi di Marzio Rossi, Andrea Midena, Matteo Monforte, media partner RDS: si ride, si canta, ci si commuove e si riflette; uno spettacolo con un ritmo incalzante per sorridere delle nostre piccole miserie e delle nostre grandi bugie.