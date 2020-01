La legge parla chiaro: per ogni istituto sono previsti minimo 600 alunni (400 per i Comuni montani), ma la Regione ha deciso di non chiudere nulla: “le scuole andranno avanti anche sottodimensionate”. Così parla l’assessore della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu nella delibera di Giunta sulla programmazione della rete scolastica 2020-2021.

“Non mi importa se faranno ricorso al Tar – ha detto Biancareddu – la mia scelta è stata quella di salvaguardare le esigenze degli studenti e delle loro famiglie con punti di erogazione che si possono raggiungere il più agevolmente possibile. Ne ho parlato in conferenza Stato-Regioni e ho fatto presente che la Sardegna non ha, ad esempio, il territorio della pianura padana. Non si chiude nulla”. Si è creata anche una autonomia nelle scuole superiori di Capoterra, il “Sergio Atzeni” (Classico e altri) staccato dal “Bacaredda” (Geometri), che invece andranno affiancati all’istituto tecnico industriale “Dionigi Scano”.

Un’altra proposta è la creazione di un unico istituto insieme alle autonomie di Ghilarza e Abbasanta. Con queste linee guida nasce anche l’istituto globale di Sant’Antioco. Biancareddu ha proposto l’attivazione a Olbia dell’indirizzo “servizi per la sanità e l’assistenza sociale” all’istituto superiore Amsicora nella sede centrale Ipia. Biancareddu ha anche annunciato un grande piano di edilizia scolastica e di realizzazione di impianti sportivi. Ma quando e quanto verrà a costare dipenderà dalla Finanziaria non ancora approvata.