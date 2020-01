Sulla vicenda delle presunte “chiamate senza risposta al Cup per la prenotazione di una visita” Altroconsumo si dissocia dal suo referente sardo Francesco Mattana.

La vicenda

Mattana, rappresentante della nota organizzazione di consumatori, aveva inviato il 21 gennaio una nota per denunciare un disservizio legato al Cup, il Centro unico di prenotazione in Sardegna. “120 chiamate inutili, l’odissea per prenotare una visita” scriveva Mattana, ‘certificando’, a suo dire, “45 tentativi il primo giorno e ben 30 senza riuscire a parlare con un operatore”.

Il comunicato ufficiale di Altroconsumo

Altroconsumo, in un comunicato ufficiale, chiarisce che Mattana “ha agito esclusivamente a titolo personale, senza alcun coordinamento con l’organizzazione di cui fa parte e senza aver informato la Direzione delle sue attività”.

L’organizzazione smentisce quindi “qualunque dato o informazione che sia scaturita o possa scaturire da un’indagine che non ha approvato e che non è stata comunque condotta secondo i nostri protocolli, riservandosi di valutare la posizione del Francesco Mattana a seguito di tutti gli approfondimenti del caso”.