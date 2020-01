“Accade ancora spesso che dei conducenti, dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale, anziché fermarsi e prestare assistenza alle persone ferite e restare a disposizione delle forze dell’ordine, si diano alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce”. Lo denuncia in una nota ufficiale la Polizia municipale di Cagliari.

“La Polizia locale – spiega il capitano Podda – in questi casi, svolge immediatamente le attività investigative che portano, quasi sempre, all’individuazione del veicolo coinvolto e del relativo conducente con conseguenze penali sulla persona e sui documenti della giuda”.

I due incidenti di gennaio

“Proprio in questi ultimi giorni, dopo accurate indagini si è risaliti ai responsabili di due distinti incidenti con fuga, avvenuti a Cagliari nelle giornate del 13 e 14 gennaio. Nel primo caso è emerso che un uomo di 50 anni, dopo aver causato un tamponamento a catena in via Cornalias nel quale è restata ferita una persona, si è allontanato senza prestare soccorso”.

“Nel caso del secondo incidente – scrive ancora Podda – avvenuto la notte del 14, un uomo è fuggito da via Mandrolisai dopo un violento tamponamento senza prestare soccorso all’altro conducente coinvolto e rimasto ferito. In questo caso l’uomo, un 36enne, è risultato anche con patente sospesa. Entrambi i soggetti sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria e nei loro confronti verrà inoltre applicato il conseguente provvedimento sulle patenti di guida.