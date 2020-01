Si è tenuto oggi, al ministero dello Sviluppo economico, il tavolo tecnico relativo alla vertenza Sider Alloys (ex Alcoa) di Portovesme. All’incontro, oltre agli assessori regionali del Lavoro e all’Industria erano presenti anche Invitalia e le sigle sindacali Fiom, Fsm, Uilm e Cub.

“La chiusura dell’accordo con Enel è realizzabile, nel giro di alcune settimane” scrivono in una nota i sindacati. “Abbiamo chiesto all’azienda di congelare la sua richiesta della Cigo e le risoluzione dei contratti a termine, in attesa di vedere gli sviluppi della trattativa con Enel ed in tutti i casi alla prossima convocazione che dovrebbe avvenire entro il mese di febbraio”.

“Questa richiesta è stata condivisa da tutte le Istituzioni presenti – scrivono ancora Fiom, Fsm, Uilm e Cub – compresa la regione Sardegna, in un primo momento abbiamo registrato la non disponibilità dell’azienda. Solo alla conclusione dell’incontro l’azienda ha confermato il congelamento di qualsiasi iniziativa non condivisa. Inoltre il MiSE e gli assessori della Giunta regionale hanno accolto la nostra richiesta di avviare una interlocuzione con il Ministero del Lavoro per discutere della mobilità in deroga e di verificare la possibilità di erogare gli stessi, nei tempi più rapidi possibile con un miglioramento dell’importo economico che è tutto da verificare, nel prossimo confronto tra assessorato e Ministero, previsto nella prossima settimana”.

“Pertanto il MiSE – conclude la nota – attraverso la sottosegretaria Alessandra Todde ed il capo di gabinetto Sorial, ha assunto l’impegno di convocare una nuova riunione entro il mese di febbraio”.