Si è svolto oggi al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo su Sider Alloys-ex Alcoa, presieduto dalla sottosegretaria Alessandra Todde, a cui hanno partecipato la Regione Sardegna, l’azienda, Invitalia e i sindacati.

In apertura dell’incontro la Sottosegretaria Todde ha ribadito l’importanza strategica del sito produttivo, per il quale è in corso un’interlocuzione costante tra l’azienda, Invitalia ed Enel, al fine di sottoscrivere in tempi brevi il contratto sul costo dell’energia.

“E’ prioritario per il MISE che venga al più presto siglato l’accordo sul costo dell’energia e per questo motivo siamo impegnati, insieme a tutti i soggetti coinvolti, a definire gli aspetti relativi alla struttura del contratto – ha affermato la Sottosegretaria – siamo consapevoli che i tempi sono strettissimi perché il territorio del Sulcis ha bisogno di risposte immediate per far riprendere la produzione di alluminio in Sardegna e salvaguardare i lavoratori. Il Governo, la Regione e tutte le parti coinvolte sono determinate a raggiungere il risultato della ripartenza”.

Il confronto tra le parti proseguirà nei prossimi giorni in sede locale, in vista di un nuovo incontro al Ministero.