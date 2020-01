Scene da Far West in pieno giorno a Quartucciu, nell’hinterland di Cagliari.

Sono stati esplosi circa dieci colpi di pistola da un’auto in corsa contro le vetrate in località Pill’e Matta di Go go bar: all’interno, insieme alla cameriera c’erano diversi clienti: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Tutto è avvenuto intorno all’una.

L’auto con a bordo una o due persone ha rallentato mentre transitava davanti al locale, poi sono esplose le pistolettate. Quattro colpi hanno raggiunto le finestre del bar, due le auto in sosta, altri bossoli invece sono stati trovati sull’asfalto.

L’allarme è scattato subito: sul posto le pattuglie del commissariato di Quartu, gli agenti della Squadra mobile di Cagliari e gli specialisti della scientifica. Controlli e posti di blocco sono stati istituiti nella zona, ma dei malviventi ancora nessuna traccia. Adesso la scientifica si sta occupando di repertare tutti i bossoli: pare siano stati esplosi da una pistola calibro 9.

Gli investigatori della Mobile e del commissariato sono invece impegnati a raccogliere il racconto dei testimoni per ricostruire il fatto nei dettagli e a sentire il titolare del bar per tentare di capire il movente di questa pesante intimidazione.