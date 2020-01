Sale a 25 il numero di morti in Cina, causati dal coronavirus, mentre i casi di contagio invece arrivano a 616. Secondo le ultime informazioni pubblicate sul Journal of Medical Virology , il virus 2019-nCoV arriverebbe dai serpenti, all’interno dei quali il coronavirus, trasmesso dai pipistrelli, si sarebbe ricombinato per poi aggredire anche l’uomo.

Il virus sarebbe sbarcato anche in Europa: caso sospetto in Francia, nello specifico una donna cinese proveniente dalla città di Wuhan e arrivata mercoledì 22 gennaio con febbre e tosse, sul quale gli esperti starebbero indagando e, se dovessero confermare la diagnosi, sarebbe il primo caso nel nostro continente. Anche in Scozia però si parla di 4 casi sospetti, sempre cittadini cinesi.

“Abbiamo bisogno di maggiori informazioni – ha affermato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus – la decisione se dichiarare o meno un’emergenza di salute pubblica di livello internazionale è una decisione che prendo molto sul serio e che sono disposto a prendere dopo aver valutato tutte le prove disponibili. E’ una situazione complessa e in evoluzione”.

L’Oms ha avallato le misure adottate dalla Cina, sulle quali concorda che minimizzino il rischio di pandemia. A Pechino e Macao sono state cancellate tutte le festività legate al capodanno cinese.