Il Comune di Carbonia informa che, al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di abbattimento di un albero pericolante sito in un’area privata, è prevista la chiusura di un tratto di strada al traffico veicolare.

Il divieto riguarderà via Napoli e via Grazia Deledda, nel tratto compreso tra via Roma e la stessa via Napoli, nella giornata di lunedì 27 gennaio, nella fascia oraria che va dalle 8 alle 14.