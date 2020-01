Tramandare la memoria collettiva perché le nuove generazioni siano testimoni dei testimoni

In occasione del Giorno della Memoria, il MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo) propone nel suo auditorium una serie di incontri, racconti e proiezioni per ricordare lo sterminio nei campi di concentramento nazisti, per ricordare e spiegare la storia e il valore della memoria.

Tra i tanti eventi previsti, si terrà anche la proiezione del pluripremiato film di Giovanni Coda “Il Rosa Nudo”, ispirato alla vita del deportato francese Pierre Seel, che ripercorre i momenti drammatici seguiti all’arresto per omosessualità e alla deportazione in un capo di concentramento tedesco durante la seconda guerra mondiale.

La pellicola qualche settimana fa è stata inserito nella lista (stilata dal social magazine Roba di Donne) dei venti film più significativi del decennio appena trascorso, che si sono distinti per militanza e impegno sociale. Unico nel suo genere, il racconto tocca argomenti importanti tanto quanto delicati, come l’eccidio degli omossessuali durante la II guerra mondiale.

Il film verrà presentato dal Segretario della Fondazione Pietro Barrera, dal ricercatore Rosario Murdica e dal Regista Giovanni Coda.

Ecco il programma completo dell’evento:

– ore 11:00 ingresso

– ore 11:30 saluti

– ore 12:00 Racconta, reading teatrale a cura dell’IC Alfieri – Lante della Rovere

– ore 13:00 testimonianza storica di Fabiana Di Segni

– ore 19:30 proiezione del film Il rosa nudo (Italia 2013, 75’) di Giovanni Coda