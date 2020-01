Non c’è pace per Roberto, clochard che vive sul marciapiede di via Dante a Cagliari. In tarda serata verso le 18, due volanti con sei vigili della polizia municipale si sono presentati nella sua dimora provvisoria e per l’ennesima volta gli hanno intimato di spegnere il piccolo fuoco acceso in un bidone di latta che l’uomo accende per difendersi dal freddo.

Continua quindi il pressing da parte del Comune di Cagliari per far desistere Roberto dal restare in via Dante. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu aveva già provato a portar via la sua roba proprio durante il periodo natalizio, sguinzagliando per ben due volte i vigli urbani e i servizi sociali.

“Chiedo solo un posto dove vivere” aveva dichiarato ai nostri microfoni. Ma Roberto le ha tentate tutte: a gennaio è sfumata l’ennesima occasione per tornare a vivere sotto un tetto e al caldo, dopo mesi di ricerca.

È l’ennesima delusione per il clochard che continua a vedersi sbattute in faccia le porte dell’opportunità di poter andare a vivere in un appartamento.

Guarda anche: