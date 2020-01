Una minorenne di 16 anni è stata denunciata per tentata rapina. Il fatto risale al 30 dicembre scorso, quando la ragazza aveva aggredito una signora di 73 anni alle spalle mentre stava attraversando la strada, strattonandola per rubarle la borsa. Nel tentativo di furto, la 16enne aveva spinto l’anziana con tanta violenza da farla cadere a terra, per poi fuggire senza il bottino pur di non essere bloccata da chi si trovava nelle loro vicinanze in quel momento, dato che la donna si era messa a urlare.

L’aggressione era avvenuta a Carbonia, in via Dalmazia e la giovane, già nota alle forze dell’ordine, è risultato abitasse in un campo rom della stessa città.

La 73 al momento del fatto era stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Carbonia, dal quale è stata poi dimessa con diagnosticata una lussazione alla spalla.