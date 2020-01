Il grande giorno sta per arrivare: il ponte di Oloè, sulla provinciale Oliena-Dorgali, riaprirà al traffico martedì 28 gennaio alle 13 e per gli abitanti di Oliena e Dorgali finirà l’incubo che per 7 anni li ha tenuti isolato, impedendo loro di transitare sulla provinciale, di fondamentale importanza per i collegamenti tra i due paesi, ma anche con le zone interne del Nuorese e la costa.

Il ponte era crollato 7 anni fa, nel novembre 2013, a causa di una violenta alluvione causata dal ciclone Cleopatra, che trascinò l’auto con a bordo l’agente di polizia Luca Tanzi e fu oggetto di un’inchiesta sulla sicurezza dal 2017.

Già lo scorso 13 gennaio era arrivata l’approvazione dell’apertura con il parere favorevole della Procura, poi l’ok definitivo del presidente del tribunale di Nuoro. E’ attualmente in corso il processo per frode in pubbliche forniture contro i responsabili della ditta che nel 2014 eseguì i lavori sul viadotto.