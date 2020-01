Verrà siglato venerdì 24 gennaio 2020, alle ore 16:30 a Casa Fenu, il protocollo per la costituzione del Polo d’Infanzia 0-6 Ilaria Alpi, il primo in Sardegna, nuova organizzazione dell’Istituto Comprensivo “Fernando Meloni” e del Nido di Infanzia Comunale “Rosa Parks”. Il test sarà realizzato proprio a Villamassargia e il progetto prenderà vita nell’area compresa tra le scuole medie e la pineta.

Il Polo d’Infanzia, che prende il nome di Ilaria Alpi, la giornalista Rai uccisa a Mogadiscio nel 1994, avrà lo scopo di dare un’istruzione coerente e unitaria dai primi giorni di vita fino all’ingresso alle elementari.

“Stiamo iniziando un percorso virtuoso: l’asilo nido, da servizio a domanda individuale, diventa un servizio educativo integrato con la scuola statale. Con questo accordo, renderemo omogenei i servizi per i bambini da 0 a 6 anni, a partire dal prossimo anno scolastico. Ad esempio, il nido e la scuola materna avranno gli stessi orari di apertura, per garantire un miglior servizio alle famiglie”, sottolinea la sindaca Debora Porrà.

“Il protocollo d’intesa per la realizzazione del Polo d’Infanzia Ilaria Alpi rappresenta la prima vera sperimentazione in Sardegna per la predisposizione e realizzazione di un curricolo in continuità verticale per la fascia 0-6 anni, con la progettazione e sperimentazione di pratiche educative, didattiche e d’intervento innovative che ricomprendono anche corsi di formazione per tutto il personale della scuola e di parent-training”, afferma Marta Putzulu, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Meloni.

Il protocollo sarà firmato dall’Istituto Comprensivo “Fernando Meloni” e i Comuni di Villamassargia (capofila), Domusnovas e Musei, ma saranno presenti anche l’Assessorato regionale alla Pubblica istruzione e l’Anci.