Potrebbe essere solo questione di ore l’arresto dell’autore della sparatoria di questo pomeriggio al bar di Pill’e Matta a Quartucciu.

Gli uomini della squadra Mobile e del Commissariato di Quartu avrebbero visionato le telecamere di sorveglianza presenti in zona e sentito diverse persone riuscendo ad individuare sia il movente che lo stesso autore dello sconsiderato gesto che poteva avere conseguenze tragiche.

All’interno del bar infatti vi erano numerosi avventori e solo per miracolo i nove proiettili esplosi da un’auto in corsa non hanno colpito clienti o passanti. Per quanto riguarda il movente si tratterebbe di una questione legata ad una storia d’amore naufragata.

Notizia di riferimento: