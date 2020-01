“Siamo stati informati della contemporanea assenza del Presidente della Regione e dell’Assessore ai Trasporti alla seduta del Consiglio regionale convocato tra poche ore sui temi del trasporto aereo. Impegni imprevisti, hanno avuto altro da fare. Quando pensi che abbiamo toccato il fondo, loro cominciano a scavare”. Lo ha scritto Francesco Agus dei Progressisti su Facebook, riferendosi alla seduta di oggi del Consiglio regionale.

Sul tavolo la mozione del centrosinistra sulla scadenza della continuità territoriale aerea. Alle 10 di oggi è stata convocata una riunione dei capigruppo e si deciderà il da farsi, “ma – fa sapere Agus – mi sembrerebbe assurdo discutere di altro davanti ad un tema così importante, sarebbe come girare la faccia dall’altra parte”.

L’esponente del Progressisti ha rincarato la dose sui social: “Non penso che Presidente e Assessore siano davvero impegnati in riunioni improrogabili. Credo piuttosto che si siano trovati altro da fare per disertare, ancora una volta, il confronto con l’opposizione e e per evitare di spiegare le azioni portate avanti sino ad ora per garantire i trasporti aerei ai sardi. Da giorni i giornali raccolgono preoccupazioni e grida d’allarme di imprenditori e cittadini – conclude – Meriterebbero una risposta e una spiegazione, se non una rassicurazione. E invece chi è stato eletto in virtù di promesse irrealizzabili ora si trincera dietro un’assenza tattica”.