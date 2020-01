Le condizioni meteo del fine settimana si presenteranno piuttosto dinamiche, all’insegna della dinamicità atmosferica. La pressione è in rialzo, ciò ha favorito un miglioramento anche nei settori orientali e meridionali pesantemente colpiti dal Ciclone Mediterraneo “Gloria”.

Meteo Sardegna, le previsioni nelle prossime ore

Ora stiamo attendendo una rapida perturbazione, attesa nella fase centrale della giornata odierna. Transiterà velocemente sul centro nord dell’Isola, provocando piogge abbastanza diffuse che a tratti potrebbero assumere carattere di forte rovescio.

Perturbazione che si allontanerà verso est ma la presenza di una discreta circolazione zonale – proveniente dall’Oceano Atlantico – manterrà condizioni di spiccata variabilità per gran parte del weekend. Sabato ad esempio avremo nuvolosità sparsa, alternata a momenti di sole. Domenica gli annuvolamenti potrebbero risultare un po’ più consistenti, soprattutto nei settori meridionali in quanto prossimi al transito di una massa d’aria decisamente instabile tra il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia. In tale circostanza non possiamo escludere qualche debole pioggia sparsa, piogge che nella notte di domenica su lunedì potrebbero riproporsi con un po’ più di convinzione sui settori occidentali.

Le temperature dovrebbero restare pressoché invariate, su valori non di certo consoni al cuore dell’Inverno. Non farà freddo, per capirci.

In collaborazione con Meteo Sardegna