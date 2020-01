Per consentire i lavori di realizzazione di un corridoio ciclabile, dal 23 gennaio fino al 14 febbraio 2020, in via Pessina e in via della Pineta, con Ordinanza dirigenziale n. 102 del 20.1.2020, è stato istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su ambo i lati, la riduzione della carreggiata, il limite di velocità di 30 Km./h, il divieto di transito nel tratto interessato dai lavori e il senso unico alternato nella semicarreggiata adiacente mediante l’impiego di movieri.