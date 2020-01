La potente esplosione a Houston si è verificata in un palazzo. Lo ha comunicato la polizia locale. In un tweet il Dipartimento della Polizia di Houston comunica che alle 4.30 del mattino, ora locale, è intervenuta dopo un’esplosione, nella parte occidentale della città, nell’area di Gessner.

Su richiesta delle autorità tutto il traffico nell’area è stato deviato. Ancora non è noto se ci siano vittime o feriti, così come sono ignote le cause dell’esplosione.