La Panini ha realizzato 3 figurine extra della nuova raccolta “Calciatori 2019-2020”. Queste figurine sono destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione, dall’inizio fino ai verdetti finali. Le nuove figurine celebrano la Lazio, vincitrice della Supercoppa Italiana, poi il Cagliari, come “squadra sorpresa” in 6a posizione al termine del girone d’andata, e infine la “coppia gol” dell’Inter Lukaku-Lautaro. Quest’ultima figurina è stata scelta dagli stessi collezionisti, che hanno votato sulla pagina Facebook de “La Gazzetta dello Sport”. Le tre figurine extra saranno distribuite in omaggio domani 25 gennaio, in abbinata a “Sportweek” e “La Gazzetta dello Sport”.

“Grazie alla partnership con La Gazzetta dello Sport, l’album ‘Calciatori’, oltre a presentare la stagione in termini di giocatori e squadre, ne racconta l’evolversi”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “Queste figurine speciali permetteranno un domani al collezionista di sfogliare il proprio album completo e ricordare i momenti più importanti di una annata che si sta rivelando ricca di momenti e protagonisti entusiasmanti, come non avveniva da tempo”.

La collezione “Calciatori 2019-2020” si compone di 832 figurine su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B BKT, Serie C, Serie D e Serie A Femminile. L’album da 128 pagine ha una copertina caratterizzata da un’immagine di forte impatto come il calcio ad un pallone verso la rete. Tante le novità di questa raccolta: “I Mister”, con le figurine dei 20 allenatori della Serie A TIM e dei 20 allenatori della Serie B (2 mister per ogni figurina), ritratti in action durante le partite; “Sogno Azzurro”, con le figurine di 30 calciatori della Nazionale (3 giocatori per ogni figurina) in vista di UEFA Euro 2020; “Top Performers”, con le figurine di 20 calciatori della Serie A TIM selezionati sulla base dell’innovativo indice CPI (Calciatori Player Index), calcolato da Panini Digital basandosi su performance, valori di mercato e valutazione di esperti di diversi settori; e “Top 11 AIC”, con le figurine degli 11 giocatori più votati dagli stessi colleghi per la stagione 2018-19 e, novità di questa edizione, anche delle 11 top del calcio femminile (3 giocatori per ogni figurina).

Per la sezione “Film del Campionato”, all’interno delle bustine in vendita in edicola sono già inserite le prime 5 figurine, dedicate rispettivamente a: Gianluigi Buffon per il suo “rientro da record”; Ciro Immobile come “goleador di razza”; la Juventus vittoriosa nello scontro diretto con l’Inter con la relativa prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”; Radja Nainggolan per il “colpo di Ninja”, primo, spettacolare gol segnato dopo il suo ritorno al Cagliari; e Franck Ribéry per la “classe senza età”. Dopo queste prime figurine extra, altre 15 verranno distribuite gratuitamente in edicola in abbinata a “La Gazzetta dello Sport” e “SportWeek”. Le ultime 5 figurine saranno inviate gratuitamente da Panini a coloro che avranno effettuato un ordine di figurine mancanti della raccolta.