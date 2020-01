Un’altra violenza è avvenuta in pieno centro a Cagliari, dove un uomo è stato prima aggredito di spalle e poi derubato. Vittima un 49enne.

L’uomo stava passeggiando in via Cavour, ieri notte, quando è stato aggredito di sorpresa alle spalle e preso a pugni sul volto. L’aggressore ha poi strappato dalle sue mani il cellulare, dandosi alla fuga. La vittima ha subito chiamato il 112. Sul posto, insieme ai carabinieri, è arrivata un’ambulanza del 118. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore e il 49enne è stato trasportato all’ospedale Brotzu.