Nonostante l’ordinanza che dava l’ok da parte della provincia di Nuoro, che prevedeva la riapertura il 28 gennaio del ponte di Oloè sulla provinciale Oliena-Dorgali, la libera circolazione stradale slitta ancora a causa del manto stradale umido che, come conseguenza, sta rallentando i lavori per la riapertura.

In una nota della Provincia, indirizzata ai Comuni interessati e alla Prefettura di Nuoro, si legge: “Considerato che le operazioni di pulizia e sgombero cantiere e di realizzazione della obbligatoria segnaletica orizzontale, subiranno a causa dell’umidità del manto stradale, un leggero ritardo sul crono programma prestabilito, si annulla l’ordinanza di ieri, rimanendo ancora da determinare la data effettiva di riapertura”. Dopo il ciclone Cleopatra, che fece crollare il ponte causando la morte di un agente della Polizia Luca Tanzi, esso è stato al centro di una vicenda giudiziaria iniziata nel 2017 per problemi di sicurezza, mentre la strada è ormai chiusa al traffico da ben 7 anni. Nei giorni scorsi era arrivato il via libera della Procura e infine del giudice del tribunale di Nuoro.