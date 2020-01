Solinas assente, opposizione occupa il Consiglio regionale

Il presidente della Regione Solinas e l’assessore dei Trasporti Giorgio Todde hanno dato forfait, oggi, in Consiglio regionale, impegnati in incontri istituzionali, e l’opposizione ne ha approfittato per occupare l’Aula. Il tema, molto caldo da ormai molto tempo, era quello della continuità territoriale, in particolare dei voli agevolati tra gli scali sardi e quelli di Roma e Milano.

Data l’assenza dei due membri principali, il centrodestra ha chiesto di poter rinviare al 4 febbraio la discussione sulla mozione del centrosinistra in merito alla continuità territoriale aerea in scadenza il 16 aprile. Una proposta che poi l’Assemblea ha approvato. Subito dopo, la minoranza ha occupato i banchi della Giunta regionale in segno di protesta.

“Solo chiacchiere e soliti slogan”. Franco Mula, il capogruppo del Psd’Az, Franco Mula, risponde in questo modo agli attacchi attuati dall’opposizione in consiglio regionale sulla assenza del presidente della Regione Solinas e dell’assessore dei Trasporti Giorgio Todde, che avrebbero dovuto presentarsi oggi in Aula per discutere sul tema caldo di queste settimane: la continuità aerea. “Dimostrano ancora una volta che c’è un’emergenza nella politica sarda: l’assenza di un’opposizione”.

“Pur di distrarre l’opinione pubblica da temi importanti – afferma il consigliere sardista – la sinistra ha impedito che fosse discussa in Consiglio la mozione sul futuro dei 700 lavoratori Auchan-Conad che rischiano il posto: con la scusa dell’occupazione, hanno voltato le spalle a chi rischia l’occupazione vera, quella che garantisce la sopravvivenza delle famiglie”. Poi conclude: “Loro hanno governato con le proroghe: sulla continuità, sul piano casa, sull’accordo con lo Stato, sugli accantonamenti; noi stiamo attuando le riforme che i Sardi attendono da anni”.