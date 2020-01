Centinaia di migliaia di iracheni, seguaci di milizie filo-iraniane, si sono riversate oggi in strada a Baghdad per chiedere il ritiro delle truppe statunitensi dall’Iraq e la chiusura delle basi militari americani nel paese.

Immagini trasmesse dalle tv irachene mostrano un fiume di persone muoversi in corteo nella capitale, rispondendo agli appelli del leader sciita Moqtada Sadr, che guida il principale gruppo politico in parlamento, e dei capi delle milizie armate filo-iraniane. Gli appelli al ritiro delle truppe Usa dall’Iraq si sono intensificati dopo l’uccisione a Baghdad il 3 gennaio scorso del generale iraniano Qasem Soleimani in un raid aereo americano.