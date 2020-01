“Il personale del reparto di Ortopedia dell’ospedale San Francesco di Nuoro è stato penalizzato dall’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali”. La segretaria territoriale dell’Fsi-Usae Mariangela Campus denuncia con queste parole la situazione e, attraverso una lettera recapitata alla Direzione amministrativa dell’Assl di Nuoro e alla responsabile di area Grazia Cattina, chiede spiegazioni.

“Lo smacco – ha raccontato la segretaria del sindacato autonomo – è stato fatto al personale, infermieri tecnici di laboratorio gessisti ecc., dell’unico reparto con un rilevante carico di lavoro. Personale ridotto ai minimi termini per il blocco del turnover, che con zelo e spirito di abnegazione, dedica tutto il suo impegno sostenendo forti criticità operative. Ecco perché chiediamo alla dirigenza della Assl, da cui aspettiamo risposte a breve, un’azione immediata che ricomponga la situazione di ingiustizia subita dal personale del reparto Ortopedia di Nuoro. Molti dipendenti, in queste ultime tre selezioni, non hanno percepito neanche una fascia – denuncia ancora la segretaria – pur avendo tanti anni di servizio e i requisiti necessari, a fronte dell’attribuzione di fascia per alcune realtà dove i reparti erano addirittura chiusi. In alternativa chiediamo la rotazione del personale per evitare che vengano penalizzati sempre gli stessi dipendenti” conclude Campus.