A Ozieri i carabinieri hanno denunciato per ricettazione un 23enne, responsabile di alcuni furti perpetrati nei giorni scorsi in alcune attività commerciali e in due Chiese.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile di Ozieri hanno subito avviato le indagini. Gli accertamenti li hanno condotti nell’abitazione del 23enne: all’interno della casa il giovane aveva una macchinetta cambiamonete, rubata all’interno del bar-stazione di Chilivani, oltre a un oggetto sacro rubato dalla chiesa di San Nicola di Ozieri.

Gli oggetti sono stati sequestrati e dopo gli accertamenti tecnico-scientifici saranno restituiti ai legittimi proprietari su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari.