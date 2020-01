BDS Italia aderisce alla giornata di mobilitazione internazionale per la pace di sabato 25 gennaio 2020 contro le politiche di guerra a fianco dei popoli che lottano contro l’occupazione militare, il dominio coloniale e le discriminazioni su base etnica e religiosa. I gruppi e le associazioni aderenti a BDS Italia parteciperanno alle iniziative che si svolgeranno in tutta Italia mettendo al centro della mobilitazione il sostegno alla lotta dei palestinesi per la libertà, l’uguaglianza e la giustizia.

Una giusta soluzione alla cosiddetta “questione palestinese”, basata sul rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, è una delle chiavi essenziali affinché ci possano essere pace e stabilità in Medio Oriente. Le politiche dell’amministrazione Trump in Medio Oriente e in Palestina, con l’appoggio incondizionato al regime israeliano di occupazione militare, colonialismo e apartheid imposto ai palestinesi e con il sostegno alle attività militari aggressive di Israele nella regione, in vista di una generale ridefinizione dell’egemonia e dei poteri sull’area, alimentano tensioni e pericoli di un conflitto che potrebbe espandersi pericolosamente.

Dal 2005 l’Italia ha un accordo bilaterale di cooperazione militare con Israele ed è uno dei maggiori esportatori di armamenti a livello europeo non solo verso questo paese, ma anche verso Arabia Saudita e Turchia. Come sancito dalla Legge 185/90, l’Italia deve fermare la vendita di armi ai paesi in guerra o che violano i diritti umani. Inoltre, in Sardegna le forze armate israeliane svolgono esercitazioni militari in ambito NATO e sperimentano armi causando danni all’economia, alla salute e alla libertà delle persone.

BDS Italia rilancia l’appello per iniziative che interrompano le complicità con Israele e che lo costringano a rispondere delle proprie responsabilità per le continue violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale:

Porre fine a ogni cooperazione e/o commercio con il settore militare e della sicurezza di Israele attraverso un embargo militare bidirezionale, come quello che fu adottato contro il Sud Africa dell’apartheid.

attraverso un bidirezionale, come quello che fu adottato contro il Sud Africa dell’apartheid. Boicottare le imprese israeliane che producono tecnologia per la sicurezza e armi , vendute in tutto il mondo dopo averle testate a Gaza e negli altri territori occupati, e altre società coinvolte nel sostegno dell’apparato oppressivo israeliano.

, vendute in tutto il mondo dopo averle testate a Gaza e negli altri territori occupati, e altre società coinvolte nel sostegno dell’apparato oppressivo israeliano. Interrompere la cooperazione tra le università italiane e le istituzioni accademiche israeliane, coinvolte nella ricerca sullo sviluppo di armi e sistemi di sicurezza per la repressione dei palestinesi.

a cura del BDS Italia, movimento per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l’occupazione e l’apartheid israeliane