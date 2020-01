Un operaio di Monti, nella provincia di Sassari è stato arrestato dai carabinieri di Olbia e della stazione di Monti con l’accusa di tentato omicidio per aver cosparso di benzina la moglie, provando successivamente a darle fuoco.

Ad avvisare i militari, è stata una donna che, avendo assistito incredula alla scena, ha prontamente chiamato il 112. L’uomo ha prima insultato la compagna e poi l’ha minacciata, fino a passare alle vie di fatto. Appena prima di gettarle del fuoco addosso, la donna è riuscita a prendere i propri figli e a rifugiarsi in macchina, giusto in tempo l’arrivo dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, le motivazioni di tale gesto sono dovute dal fatto che la compagna avesse in precedenza incontrato il padre dei suoi bambini, avuti dalla precedente relazione. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Nuchis, mentre la donna è stata affidata alle cure dei medici, che hanno riscontrato diverse lesioni al tronco e al bacino, con una prognosi di dieci giorni. L’uomo maltrattava ormai da mesi la povera vittima e aveva provato ad agosto a darle fuoco una prima volta. L’operaio è accusato di maltrattamenti in famiglia, minacce e atti persecutori e minacce e oltraggio a pubblico ufficiale per le parole rivolte ai militari che l’hanno fermato.