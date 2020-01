Il Comune di Cagliari ha preso una decisione, dopo una lunga giornata di sopralluoghi: prende il via una gara per affidare la rimozione delle canne che hanno invaso il Poetto. “Ci stiamo già attivando per avviare la procedura che prevede una gara in tempi brevi – spiega l’assessore ai servizi tecnologici Alessandro Guarracino – ciò che sarà raccolto non andrà via dalla spiaggia ma sarà trasportato in siti di stoccaggio dislocati lungo tutto l’arenile”.

Quindi, l’idea di utilizzare le canne come ecofiltro per salvaguardare le dune a ridosso della strada rimane un’opzione valida. Ora bisogna stabilire come rimuovere le tonnellate di piante che si sono riversate lungo l’arenile. “Prioritariamente – annuncia Guarracino – sarà una raccolta manuale. La condizione fondamentale del recupero sarà poi l’utilizzo di attrezzi che non danneggino la spiaggia. Vietati quindi mezzi pesanti e impattanti”.