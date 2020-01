È tutto pronto. Fra poco più di due mesi e mezzo scatterà la campagna dell’America’s Cup di vela numero 36. Ci saranno gli AC75, i nuovissimi monoscafi volanti, che muoveranno i primi passi a Cagliari. Le sfide dell’America’s Cup inizieranno proprio nel capoluogo il 23 aprile e termineranno il 26. E’ il primo atto d’avvicinamento alla Prada Cup, la sfida fra i challenger che stabilirà chi deve affrontare il defender Emirates team New Zealand per la coppa e che andrà in scena nel 2021, prima della finalissima che assegnerà il trofeo.

Possto appena fuori da porto di Cagliari, il campo di regata è stato studiato alla perfezione: esso si trova infatti sottovento, in modo da garantire una pre-partenza ottimale; il villaggio ospitality sarà in Via Roma resterà aperto dalle 10 alle 21 in ciascun giorno di gara. I team che partecipano alla famosissima gara, Luna Rossa, Ineos Team UK e American Magic e gli stessi neozelandesi si trasferiranno poi a Portsmouth (Regno Unito) dal 4 al 7 giugno. L’America’s Cup terminerà ad Auckland in Nuova Zelanda dal 17 al 20 dicembre 2020.