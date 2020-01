Una svolta epocale. L’istituto tecnico commerciale “Sergio Atzeni” di Capoterra riconquista la sua autonomia. Una decisione sponsorizzata dalla Commissione istruzione del Consiglio regionale, su proposta dell’esponente del Partito Sardo d’azione Gianfranco Nanni Lancioni: <<Abbiamo raggiunto un risultato storico per il territorio – spiega il componente dei quattro mori nell’aula di via Roma. <<Mi sento di condividere questo esito positivo con tutto il parlamentino e con l’assessore regionale della pubblica istruzione Biancareddu, che ha così incrociato le numerose istanze dell’universo degli insegnanti, del personale e degli studenti del complesso di via Trexenta>>.

L’epilogo del percorso è stato poi sancito dal piano regionale di dimensionamento scolastico approvato dalla giunta: <<Un’impresa importantissima – conclude Lancioni – che mira così a razionalizzare il servizio scolastico e valorizzare l’autonomia di un istituto storico dell’area vasta cagliaritana>>.