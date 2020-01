E’ stato travolto da un bancale di 400 chili che stava spostando, a causa di uno sbilanciamento durante l’operazione, ed è rimasto schiacciato: sfortunato protagonista della vicenda è un operaio 59enne di una ditta di traslochi.

L’incidente si è verificato in località Pill’e Matta a Quartucciu e l’uomo, che è stato trasportato all’ospedale Marino in codice rosso, secondo le prime informazioni non verserebbe in pericolo di vita.

Fondamentale il tempestivo intervento degli altri operai che si trovavano insieme a lui e che lo avrebbero immediatamente soccorso. Sul posto sono intervenuti i funzionari dello Spresal per i rilievi del caso, ma sull’accaduto investigano anche i carabinieri della Compagnia di Quartu, informati della vicenda direttamente dal nosocomio.