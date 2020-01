Momenti di grande paura durante la scorsa notte nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari, dove un’intera palazzina è stata temporaneamente evacuata a causa del fumo scaturito da un contenitore per la raccolta della plastica che ha preso fuoco.

L’incendio è divampato al civico 71 intorno alle 2 del mattino: ignoti hanno dato fuoco a un bidone della plastica, per poi posizionarlo vicino al portone d’ingresso del palazzo.

La tromba delle scale si è riempita di fumo in pochi istanti e gli abitanti del palazzo sono scesi in strada, per far rientro nelle proprie abitazioni solo diverse ore dopo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri.