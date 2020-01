Cagliari, la città del sole, questa mattina è diventata la città della nebbia. Una fitta coltre di nubi ha invaso l’aeroporto di Cagliari-Elmas, rendendo temporaneamente impossibili gli atterraggi e causando il dirottamento di ben 3 voli verso Alghero e il ritardo di altri.

Nello specifico si sono dovuti appoggiare alla base nel sassarese un volo Ryanair proveniente da Madrid, uno Alitalia che partito da Roma Fiumicino e un altro Ryanair che arrivava da Ciampino. Gli sfortunati passeggeri sono stati riportati nel capoluogo con un pullman.

I disagi però non si sono fermati qui: sono previsti infatti ulteriori ritardi per altri due voli in arrivo e due in partenza.