La Polizia ha denunciato un 38enne di Senorbì che ha tentato di dar fuoco a due auto in esposizione in una concessionaria, dopo aver minacciato la compagna del titolare dell’attività.

Gli agenti si sono immediatamente recati nella Ema Group srl in via Rimini, a Olbia, dopo aver ricevuto la segnalazione, ma fortunatamente al loro arrivo le fiamme si erano già estinte.

L’uomo, rintracciato dopo essersi dato alla fuga, ha giustificato il suo gesto spiegando di avere versato l’anticipo per l’acquisto di un’auto da 7mila euro, che però non gli era stata ancora consegnata, ma non potendo più sostenere quella spesa, aveva optato per una macchina meno costosa non immediatamente disponibile e la lunga attesa ha generato il gesto.