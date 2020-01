Il nord Sardegna è unito nel chiedere, dal Teatro Civico di Alghero dove si è svolto il Consiglio comunale aperto di Alghero, Sassari, Porto Torres, Castelsardo, Valledoria, Sorso, Sennori, Stintino, Olmedo, Putifigari, Uri e Villanova Monteleone, la conclusione della 4 corsia Sassari-Alghero: “Superare i problemi tecnici e avviare i lavori sull’ultimo tratto della Sassari-Alghero, scongiurando la perdita dei 134 milioni di euro con la realizzazione entro il 31 dicembre 2021 di un’opera fondamentale per lo sviluppo dell’isola”.

“L’opera sia completata a quattro corsie”, è la richiesta fatta al governo, a seguito del parere negativo del Mibact, da sindaci, assessori e consiglieri comunali, insieme al primo cittadino algherese Mario Conoci e al presidente del Consiglio regionale Michele Pais, all’amministratore della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, ai dirigenti della Rete metropolitana, parlamentari e consiglieri regionali, esponenti sindacali e rappresentanti economici.

“Si rischia di far saltare il finanziamento, sicuro sino al 2021, e azzoppare le aspirazioni di crescita e sviluppo di un’area per la quale l’arteria è fondamentale perché unisce gli aeroporti di Alghero e Olbia, collega costa e interno e riconnette il territorio alla viabilità principale”, affermano politici e istituzioni locali.

“Se c’è da superare i vincoli del Ppr, cambiamolo. Lavoriamo per completare un’opera importante per lo sviluppo e la sicurezza”, hanno detto il sindaco di Sassari Nanni Campus e Conoci. “Diciamo no a bizantinismi burocratici”, ha sottolineato Pais.